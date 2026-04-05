Carrefour retira un yogur griego de su marca al detectarse gluten y frutos de cáscara no señalados en el etiquetado

Carrefour ha retirado de la venta al público unos yogures griegos naturales de su propia marca tras detectarse la posible presencia de gluten y/o frutos de cáscara que no estaban señalados en el etiquetado del envase.

Los productos afectados tienen como fecha de consumo preferente el 26 de abril de este 2026; se trata de yogures que han sido vendido en un pack de seis unidades con el código de barras 8431876351750.

Según recoge FACUA, la empresa francesa ha alertado que el consumo de estos yogures afectaría principalmente a personas alérgicas e intolerantes al gluten y a los frutos de cáscara, por eso pide que no se consuman y devuelvan estos productos en los propios supermercados de Carrefour. También expresa que el resto de yogures de esta gama "no se encuentran afectados por este aviso".

Para aquellas personas que sean intolerantes o alérgicas y que hayan consumido este producto, se recomienda acudir a un centro médico si tienen síntomas como dificultad para respirar, hinchazón, mareos, picor de garganta, vómitos o diarrea persistente después de horas o días de haber consumido este producto afectado.