La carrera ‘Corre con tu médico’ provoca cortes de tráfico en Salamanca este sábado

La VII edición de la carrera popular ‘Corre con tu médico. Juntos por la salud y el deporte’, que se celebra este sábado 6 de diciembre, generará cortes y desvíos de tráfico a partir de las 10:30 horas.

La salida se realizará desde la sede del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, ubicada en la Calle Bientocadas, 7.

El recorrido afectará a varias calles de la ciudad, entre ellas Vaguada de la Palma, plaza Donados, glorieta de los Milagros, paseo de San Gregorio, puente Sánchez Fabrés, glorieta de la Charrería y paseo del Rector Esperabé.