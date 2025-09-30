La Carrera contra la Violencia de Género regresa a Salamanca el 9 de noviembre

La ciudad de Salamanca lleva luchando contra la erradicación de la violencia de género desde hace muchos años. Por ello, el próximo 9 de noviembre, y como tradición y octavo año, tendrá lugar la 8ª Carrera Contra la Violencia de Género a las 10:00 horas. Un evento en el que se esperan a cientos de personas para aunar fuerza y alzar la voz por todas esas mujeres que ya no están.

El mes de noviembre se ha convertido ya en una cita que sirve para conmemorar diferentes eventos que sirvan para erradicar esta lacra social. La concejala de Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha expuesto que “todos los días del año se dedican a luchar contra ello”, destacando que entre las actuaciones del propio consistorio están, también “sensibilización, atención, inserción socio laboral y protección”.

Por otro lado, el mensaje claro que se ha mandado desde el propio Ayuntamiento de Salamanca es muy claro: “La violencia es un obstáculo para vivir en una sociedad democrática y la erradicación nos corresponde a todos”.

Cartel de la Octava Carrera de la Violencia de Género

La carrera está incluida dentro del calendario autonómico, donde estará abierta para todas las edades con dos tipos de carreras, una de 10 kilómetros que será más competitiva, y otra de 1600 metros que servirá para que todas aquellas personas que lo deseen puedan disfrutar de este día apoyando la causa. El precio, además, será de 3 euros.

Asimismo, también habrá una programación paralela y gratuita destinada a padres y niños, con olimpiadas infantiles y animación por las calles de Salamanca. Las inscripciones se podrá realizar a través de www.salamancacontralaviolenciadegenero.org.

El plazo para inscribirse en la carrera se ha abierto este martes, 30 de septiembre, a las 11:00 horas, con un máximo de 2.000 plazas que se esperan cubrir. Se cerrará el mismo a las 23:00 horas del jueves, 6 de noviembre, retirando los dorsales desde el viernes, 7 de noviembre y hasta el propio domingo, 9 de noviembre, día de la carrera.

Dos pruebas y un recorrido por el centro histórico

Carrera Competitiva (10 km): Dirigida a corredores mayores de 16 años, la salida será a las 10:00 horas. El recorrido atraviesa puntos emblemáticos como la Rúa Mayor, el Puente Romano y la ribera del Tormes. Se establecen numerosas categorías por edad (desde Promesa hasta Máster H) y se premiará a los tres primeros clasificados de la categoría de movilidad reducida y por equipos.

Recorrido de la octava Carrera Contra la Violencia de Género para la prueba de 10 kilómetros

Carrera Participativa (1,6 km): Con un carácter lúdico, está abierta a todas las personas, independientemente de su edad y condición física. La salida será a las 10:15 horas y discurrirá por el centro de la ciudad.