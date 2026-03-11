Carriedo destaca el suelo empresarial creado en Salamanca en los últimos años y “el aumento de empleo tecnológico y cualificativo”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido un encuentro con empresarios salmantinos para analizar la situación que se esta vivienda en Salamanca con la mirada puesta en Irán y el aumento del combustible, algo que repercutirá directamente en el tejido empresarial charro.

El propio Carriedo ha destacado el suelo empresarial creado en los últimos años, además de hacer hincapié en las iniciativas tecnológicas que se están creando en Salamanca, además del empleo en el mismo sector con formaciones cualificadas.

Por otro lado, de cara al futuro ha prometido seguir reforzando las infraestructuras de las empresas de Salamanca, además de impulsar los municipios fomentando la actividad económica.

Asimismo no ha querido olvidarse del bono de 300 euros destinados a la cuota de los autónomos, además de destacar la bajada de impuestos que repercute directamente en los empresarios salmantinos. Para ello ha hecho un símil, comparando las 96 veces que ha subido el Gobierno de España esta materia mientras que la región ha bajado los mismos 34 veces.

De cara a las elecciones, también ha indicado que existen dos escenarios posibles, por un lado el de la estabilidad, confianza y “certezas” votando al Partido Popular, según el consejero, y por otro el del bloqueo institucional poniendo como ejemplo Extremadura, que después de muchos sigue sin un gobierno creado.

También ha lanzado un dardo a la oposición, destacando las propuestas de futuro de Salamanca y en contra de las críticas y el “no en las propuestas” del resto de partidos políticos.

En deuda pública, Carriedo también ha expuesto que la deuda ha hecho que se reduzca el PIB en los últimos años, siendo de las regiones de España menos endeudadas. Asimismo, ha vuelto a explicar que Castilla y León es la segunda mejor del país en cuanto a Sanidad mejorando los servicios exponencialmente tanto en educación como en Servicios Sociales.