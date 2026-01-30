Carros de compra, bolsas y una larga cola para recoger las patatas que han repartido los agricultores en su última protesta

“Hay que ayudarles, los agricultores tienen razón”, aseguraba María con su bolsa de 4 kilos de patatas en la mano. Como ella, cientos de salmantinos han esperado en los soportales de la Gran Vía para recoger las patatas que han repartido los agricultores en su último día de protesta. Hasta 4.000 kilos han repartido para protestar por el mal año de un sector, el patatero, que tiene un peso importante en la provincia de Salamanca y que será uno de los más afectados por el acuerdo con Mercosur. Con carros de la compra, bolsas y paciencia han esperado a que comenzara el reparto, una bolsa por persona hasta agotar las mil preparadas por los agricultores. No ha faltado quien pedía más bolsas "para mis hijos" y ha tenido que conformarse con una para que hubiera para todos los que se han acercado a apoyar al sector en esta última protesta.

“En Salamanca se siembran más de 5.200 hectáreas de patata todos los años y este año se han quedado patatas en el campo sin recoger, la mayoría de los agricultores este año no ha librado costes”, aseguraba Carlos José Sánchez, de UPA. De ahí que hacen un llamamiento al consumidor para que consuma patata de España “porque al final vamos a dejar de producirla” a pesar de la calidad garantizada en un producto frente a los de terceros países. Asegura que en el sector patatero no se cumple la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a no comprar por debajo del precio de producción, algo habitual en la patata. “Tienen que obligar a los intermediarios a no comprar patata por debajo del precio de producción, este año se han pagado 8 y 9 céntimos el kilo”, concluye.

Reparto de 4.000 kg de patatas

Por su parte, Juan Luis Delgado, de ASAJA ha destacado el civismo de las protestas de estos de estos días por parte del sector agrario, sobre todo la tractorada de este jueves “con más de mil vehículos y muchos tractores en Salamanca” y por eso esperan que las reivindicaciones sean escuchadas para modificar las políticas europeas. Para José Manuel Cortés, de COAG Salamanca, la semana ha sido “muy satisfactoria” tanto por la participación y comportamiento de agricultores y ganaderos como por la acogida de los salmantinos. Recuerda que el objetivo final es “concienciar a los consumidores y que vean que ellos se verán perjudicados por el acuerdo de Mercosur ya que los alimentos no serán más baratos ni de mejor calidad”.

Con el reparto de patatas concluye una intensa semana para los agricultores. Comenzaban los apicultores con una protesta con vehículos por las calles de Salamanca y reparto de miel, seguían con una concentración con reparto de legumbres y la gran tractorada, ya que la nieve del miércoles impidió el reparto previsto de patatas que se ha celebrado finalmente este viernes.