Las cartas de los restaurantes de la Plaza Mayor de Salamanca tendrán que estar unificados y ser discretos

Las cartas de los restaurantes de la Plaza Mayor de Salamanca cambiarán de rostro por completo, y es que la Comisión Técnico Artística del Ayuntamiento de la capital del Tormes aprobó la realización de esta medida, además de recomendar que se realice lo mismo en todo el casco histórico.

Esto último a través de la Comisión Territorial de Patrimonio, permitiendo un único uso de la cartelería que unifica la imagen de los restaurantes que forman las calles más visitadas de la ciudad.

La idea, según fuentes municipales, es que entre en vigor a partir de 2026, exigiendo esta medida la Policía Administrativa, lo que daría tiempo a los establecimiento a la colocación de los mismos.

Asimismo, también destaca entre las medidas que ha tenido en cuenta la Comisión Técnico Artística es que los cortavientos estén libres y únicamente se podrá poner el nombre del local en un añadido sin poder estar vigilados para que sea más discreto de cara al turista.