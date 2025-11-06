El cartel de la Semana Santa de Salamanca 2026 ya tiene imagen: 'La luz de la sabiduría'

Durante la noche de este jueves 6 de noviembre, la Junta de la Semana Santa de Salamanca en su gala anual, celebrada en el Teatro Liceo, ha mostrado la imagen del que será el cartel de la próxima Semana Santa en la capital salmantina.

El cartel con el que ya se encara esta festividad y gracias al cual todos los amantes de la Semana Santa ya miran con esperanza, estará representado por la imagen que responde al título de 'La luz de la sabiduría', cuyo autor es el fotógrafo David Gómez, que ha competido con otras 168 fotografías. En segundo lugar ha sido premiada la imagen de Alfonso Barco, con 600 euros, mientras que el Accésit 'Piedra Dorada' ha recaído en Luis Antonio Martín.

La imagen ganadora ha sido premiada con 56 puntos por el jurado y con una dotación económica de 1.000 euros, teniendo como protagonista a la Hermandad Universitaria. Esta obra muestra en primer plano a los cofrades portando sus características cruces y, al fondo, una de las paredes de la Iglesia de la Clerecía sobre la que se distinguen varios vítores y las sombras de las imágenes del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría.

David Gómez, ganador de la imagen del cartel de la Semana Santa 2026 | Andrea Mateos

Además del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, durante esta gala se ha hecho entrega de los premios a las mejores fotografías ganadoras del 'XLI Concurso de Fotografía Semana Santa Salamantina Memorial Lorenzo Rodríguez Durán'.

Antes de dar a conocer la imagen del cartel, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, tomó la palabra indicando que en la elección del cartel "hubo que descartar imágenes muy buenas porque se vio que era un fotomontaje".

El presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández sentado entre el público | Andrea Mateos

Dicho esto, hizo hincapié en que con la ilustración ganadora "pretendemos que el cartel nos hable de penitencia, de austeridad, de recogimiento, de cultura, de arte y de historia y de la fe de la Semana Santa en Salamanca. Deseo que el cartel sea símbolo de la unión entre todas las cofradías, hermandades y congregaciones".

Francisco también explicó que en el próximo Encuentro Nacional de Cofradías que será la 37 edición y que se celebrará a lo largo de 2026, este concurso tendrá "más protagonismo", ya que se permitirá que los encuentristas que acudan puedan votar su fotografía preferida, incorporando así de cara a la gala del próximo año un nuevo premio a la fotografía elegida por estas personas.

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026

En la gala han estado presentes todas las autoridades políticas del Ayuntamiento de Salamanca, encabezados por la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo.

La concejala de Tradiciones ha felicitado al autor de la fotografía ganadora, así como a todos los participantes en el concurso “por su sensibilidad y talento, y por contribuir, a través de sus cámaras, a mantener viva la emoción de la Semana Santa. Cada obra presentada es una muestra de devoción, de respeto y de amor por nuestras tradiciones”, ha añadido Carmen Seguín, indicando también que “la Semana Santa no empieza ni termina en una fecha concreta. Se construye día a día, con cada ensayo, con cada encuentro, con cada pequeño gesto de quienes la mantienen viva los 365 días del año”.