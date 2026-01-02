El Cartero Real recorrerá este viernes las calles de Salamanca con buzones itinerantes para recoger las cartas a los Reyes Magos

El Cartero Real recorrerá este viernes, 2 de enero, las calles de Salamanca para recoger las cartas de los más pequeños a los Reyes Magos. Para ello, ha incorporado buzones itinerantes a su desfile, en el que tampoco faltarán sobres con mensaje de ilusión y esperanza y una luminosa carroza.

El recorrido dará comienzo a las 18:30 horas en la plaza de las Agustinas y continuará por la calle Compañía, Rúa Antigua, San Isidro, Francisco de Vitoria, Anaya, Rúa Mayor, Palominos, San Pablo, Poeta Iglesias, Plaza Mayor hasta finalizar en el zaguán del Ayuntamiento. Los salmantinos podrán colocarse en cualquiera de los lugares mencionados para presenciar una de las grandes novedades de la programación navideña de este año.

El desfile ha sido organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Hermandad de Jesús Despojado en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca, la Fundación AVIVA y la Agrupación Musical La Expiración. Algunos de sus representantes formarán parte del cortejo del Cartero Real.

Recogida de cartas en el Ayuntamiento

El Cartero Real estará los días 3 y 4 de enero en horario de 18:00 a 21:00 horas en el zaguán del Ayuntamiento para recoger las cartas de los pequeños que no hayan podido asistir a la cabalgata de este viernes. Colaboran la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón.

El 5 de enero será el turno de los Reyes Magos. La cabalgata saldrá un año más a las 19:00 horas desde el Colegio Rufino Blanco, en el parque de la Alamedilla. Al llegar a la Plaza Mayor, continuará sin pararse hacia Poeta Iglesias, ya que el tradicional recibimiento en el Ayuntamiento se ha adelantado a las 13:00 horas. Media hora más tarde (13:30) comenzará la actuación de Chloe DelaRosa.