El Cartero Real y todo su séquito recorrerá las calles de Salamanca el próximo 2 de enero

El próximo viernes, 2 de enero, las calles de Salamanca tendrán una cita muy especial con el Cartero Real y todo su séquito, que recorrerán las rúas de la ciudad para coger esas deseadas cartas que llegarán a Sus Majestades de Oriente y así valorar qué niños y niñas son merecedores de regalos, según su comportamiento.

Organizado junto a la Hermandad de Jesús Despojado y en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca, la Fundación AVIVA y la Agrupación Musical La Expiración, se espera que la magia llegue a cada uno de los puntos de la capital del Tormes.

El recorrido comenzará en la plaza de las Agustinas, junto a la Iglesia de la Purísima, para después continuar por la calle de la Compañía, Rúa Antigua, Plaza de San Isidro, Francisco Vitoria, Rúa Mayor, Palominos, San Pablo, Plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor, hasta llegar al propio Ayuntamiento de Salamanca.

El desfile arrancará con el séquito del Cartero Real, que llevarán buzones itinerantes para que los pequeños de la casa puedan depositar sus mejores deseos. Detrás de estos, la gran carroza llenará de luz y color las históricas calles.

Todo esto como momentos preliminares a la gran Cabalgata de Reyes que tendrá lugar el próximo 5 de enero, sin olvidar que el 3 y 4 de enero, de 18:00 a 21:00 horas.