Casa Ametller retira lotes de harina "sin gluten" contaminada que se han distribuido en Castilla y León

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria que afecta directamente a los consumidores de Castilla y León. Se ha ordenado la retirada de varios lotes de la Farina de fajol eco sin gluten de la marca Casa Ametller debido a que análisis han detectado la presencia de gluten, un alérgeno que no está declarado en su etiquetado. Esta situación representa un riesgo grave para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten en la región.

El producto implicado es la harina de trigo sarraceno ecológico en formato empaquetado de 500 g, que se comercializa a temperatura ambiente. Los lotes específicos sujetos a la alerta son: 423253085 (consumo preferente 28/08/2026), 128253658 (consumo preferente 28/09/2026), 435254466 (consumo preferente 28/10/2026) y 538254840 (consumo preferente 28/11/2026). La distribución inicial de estos productos incluye a Castilla y León como una de las comunidades autónomas afectadas.

Las autoridades competentes de la Junta de Castilla y León han sido notificadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para coordinar la verificación y retirada inmediata de todas las unidades de los lotes mencionados de los establecimientos y puntos de venta de la Comunidad.

La principal recomendación de seguridad va dirigida a los consumidores de Castilla y León con problemas de salud derivados de la ingesta de gluten. Si usted tiene en su domicilio la Farina de fajol eco sin gluten de Casa Ametller, y coincide con alguno de los números de lote y fechas de consumo preferente indicados, debe abstenerse de consumirla y devolverla al punto de venta.