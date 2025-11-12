La Casa de las Asociaciones y la USAL colaboran en una exposición sobre enfermedades parasitarias

La Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud de Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL), acogerá la exposición ‘Biología y Diagnóstico de enfermedades parasitarias humanas relevantes en España’ desde este martes, 11 de noviembre, hasta el 27 de noviembre.

La iniciativa busca seguir dinamizando este espacio, sede de 27 colectivos de pacientes, y reforzarlo como un lugar de encuentro, visibilidad, y promoción de la salud comunitaria.

Detalles de la muestra y taller práctico

La exposición está abierta al público de lunes a viernes en horario ininterrumpido, de 9:00 a 21:00 horas. Reúne un total de 11 paneles expositivos con la siguiente información:

Ilustraciones y fichas descriptivas de diferentes enfermedades parasitarias.

Métodos de diagnóstico y pautas de tratamiento.

Tasa de prevalencia de estas enfermedades en España.

La muestra ha sido coordinada por el doctor en Biología y profesor titular de la USAL, Rodrigo Morchón García, y el investigador Alfonso Balmori de la Puente, del Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola de la USAL.

Como complemento, el 27 de noviembre, a las 18:00 horas, en la sala 1, Morchón García impartirá un taller práctico en el que, mediante el uso de microscopios, explicará la importancia sanitaria de estas enfermedades y su repercusión en la salud pública.

La Casa de las Asociaciones, un espacio de apoyo

Ubicada en la calle Gran Capitán, 56, la Casa de las Asociaciones abrió sus puertas en 2008 y cuenta con 1.600 metros cuadrados de instalaciones plenamente accesibles y funcionales. Este edificio es el resultado del compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la promoción de la salud y el apoyo a las entidades que prestan ayuda a personas con patologías crónicas y a su entorno.

Actualmente, el espacio integra a 27 colectivos de pacientes, entre los que se encuentran asociaciones dedicadas a enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELACYL), la Fibromialgia (AFIBROSAL), la Enfermedad de Crohn (ACCU) o la Hemofilia (ASAHEMO), reforzando su papel como núcleo de ayuda mutua y visibilidad sanitaria en la ciudad.