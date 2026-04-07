La Casa de la Juventud de Garrido se transformará en un centro que impulsará la innovación tecnológica de los jóvenes

La Casa de la Juventud de Garrido se transformará en el Centro de Innovación Juvenil. "Salamanca no va a perder un espacio juvenil, sino que va a ganar un espacio moderno y funcional para acoger asociaciones y que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos", ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento.

El innovador edificio persigue cuatro objetivos: fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar su empleabilidad mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; e impulsar la participación activa de las asociaciones.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. "La idea es comenzar las obras en el cuarto trimestre de 2026", ha admitido. Una vez finalizado, el edificio se convertirá en el sexto espacio tecnológico de la ciudad tras el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA, la incubadora de empresas biosanitarias ABIOINNOVA y el centro Salamanca Ciudad del Talento que acogerá el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.

Dependencias del nuevo centro

El nuevo centro contará con un área de formación y capacitación digital en la que los jóvenes adquirirán las herramientas necesarias para acceder a los empleos del futuro; y con una factoría de ideas o coworking juvenil para que los talentos de la ciudad trabajen en sus proyectos, compartan ideas y generen sinergias. Este entorno flexible permitirá además que cuenten con asesoramiento para que sus ideas se materialicen y "triunfen lo antes posible".

Otro espacio destacado será el de Metaverso, donde las personas podrán interactuar entre sí o con objetos digitales a través de la realidad virtual, aumentada y extendida. Para ello cuenta con equipos de realidad virtual, mixta y extendida, así como con simuladores interactivos y software especializado, que convertirán al Centro de Innovación Juvenil en un referente en tecnologías emergentes.

La Sala Multimedia, por su parte, ofrecerá un entorno profesional para la creación de vídeo, fotografía, podcast, streaming y diseño digital. "Se va a impulsar la creación de un canal juvenil para la difusión de contenidos propios", ha señalado el alcalde, que también ha anunciado más y mejores espacios colaborativos para las asociaciones, un auditorio polivalente que acogerá ciclos periódicos de eventos vinculados a la innovación, la tecnología y la creatividad y zonas deportivas y creativas al aire libre "para fomentar hábitos saludables".