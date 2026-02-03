La Casa de las Muertes o la Ruta de Miradores protagonizan los primeros vídeos de Alba Saenc tras su acuerdo con Turismo de Salamanca

Turismo de Salamanca anunció el pasado 29 de enero el fichaje de Alba Saenc, influencer charra y divulgadora de Historia e Historia del Arte con miles de seguidores en Instagram y Tik Tok. Desde entonces, la joven ha publicado tres vídeos vinculados a la capital del Tormes para su promoción como destino turístico.

El primer vídeo tiene de protagonista a la Casa de las Muertes, ya que el acuerdo incluye publicaciones sobre misterios y leyendas de la ciudad. "En 1851, María Lozano, ama de llaves del doctor Guillén, aparece asesinada. Nunca se supo por qué ni quién". Alba Saenc pasa a relatar la "explicación paranormal" que buscaron los salmantinos. ¿Pudo ser resultado de un crimen pasional o de un pacto con el diablo? Esta última hipótesis sirve de excusa para dar a conocer la Cueva de Salamanca.

En la segunda colaboración, la influencer lanza una pregunta a sus seguidores a la puerta de Ieronomus: ¿cuántos escalones tiene la torre de la Catedral? La joven asciende a lo alto del monumento, contabilizando 200 peldaños, no sin antes explicar quién era Jerónimo de Perigueux y la tradición protagonizada por el Mariquelo cada 31 de octubre desde el terremoto de Lisboa de 1755. También sube a lo más alto de Scala Coeli, con 198 escalones.

La publicación más reciente data de este lunes, 2 de febrero, y aborda la Ruta de Miradores de Salamanca, que incluye el Huerto de Calixto y Melibea, el Puente Romano, el embarcadero del río Tormes y los Jardines de Santo Domingo. "No solo tienes tremendas vistas, sino que además es un museo al aire libre con esculturas de Venancio Blanco", señala.

Todos los vídeos cuentan con miles de 'me gusta' y han sido compartidos decenas de veces. También acumulan comentarios que elogian las explicaciones de Alba Saenc y la belleza de Salamanca. "Qué maravilla de recorrido", señala una seguidora sobre la Ruta de Miradores. "Increíble. Me encanta cómo lo relatas y cuentas la historia", mantiene otro en relación a la Casa de las Muertes.