La Casa de la Mujer acoge la primera sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana

La Casa de la Mujer acoge este viernes la primera sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, un acto incluido en el programa trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca también tienen el objetivo de crear espacios de diálogo para así visibilizar el trabajo de las investigadoras y tecnológicas de referencia.

Con este programa mensual dinámico y participativo, se ha combinado divulgación, reflexión colectiva y creación comunitaria, siendo la primera de las sesiones protagonizada por la profesora de la USAL, María Marcos Ramos.

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha indicado que “a través de las historias que vemos en la pantalla aprendemos qué vidas importan, qué problemas existen y quiénes ocupan el centro del relato… y quiénes quedan en los márgenes”.

Asimismo, esta jornada destaca por tratar temas científicos actuales de forma accesible contando con expertas invitadas y distintos materiales. Las personas asistentes a cada sesión podrán reflejar sus experiencias en un Corcho de Reflexión, abierto también a la participación on line a través de http://amit-es.org/escuelamujerycienciaciudadana.

Así pues, el objetivo de la Escuela Municipal de Igualdad es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.