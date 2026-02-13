La Casa de la Mujer acoge la primera sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana

El acto comenzará a las 11:00 horas con la profesora de la Universidad de Salamanca, María Marcos Ramos

El alcalde inaugura la nueva Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'
La Casa de la Mujer acoge este viernes la primera sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, un acto incluido en el programa trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca también tienen el objetivo de crear espacios de diálogo para así visibilizar el trabajo de las investigadoras y tecnológicas de referencia.

Con este programa mensual dinámico y participativo, se ha combinado divulgación, reflexión colectiva y creación comunitaria, siendo la primera de las sesiones protagonizada por la profesora de la USAL, María Marcos Ramos.

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha indicado que “a través de las historias que vemos en la pantalla aprendemos qué vidas importan, qué problemas existen y quiénes ocupan el centro del relato… y quiénes quedan en los márgenes”.

Asimismo, esta jornada destaca por tratar temas científicos actuales de forma accesible contando con expertas invitadas y distintos materiales. Las personas asistentes a cada sesión podrán reflejar sus experiencias en un Corcho de Reflexión, abierto también a la participación on line a través de http://amit-es.org/escuelamujerycienciaciudadana.

Así pues, el objetivo de la Escuela Municipal de Igualdad es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

