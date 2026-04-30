La Casa de la Mujer presenta Bellatrix, 25 relatos sobre mujeres que transformaron el mundo

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ de Salamanca acogerá este jueves 30 de abril a las 19:00 horas la presentación de Bellatrix, el nuevo libro de María Casquero Revilla, con entrada libre hasta completar aforo.

La obra reúne 25 relatos sobre mujeres que transformaron la ciencia, la justicia y la sociedad, dando protagonismo a figuras como Katherine Johnson, Ada Lovelace o Ruth Bader Ginsburg.

La actividad forma parte de la programación de la Escuela Municipal de Igualdad, centrada en promover la igualdad y prevenir la violencia de género en la ciudad.

Con Bellatrix, la autora rescata historias femeninas olvidadas y las convierte en relatos inspiradores que reivindican su legado.