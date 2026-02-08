La Casa de la Mujer de Salamanca estrena el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ acogerá el próximo viernes 13 de febrero a las 11:00 horas la primera sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, una de las novedades del programa trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad.

Esta iniciativa busca acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, generar espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas destacadas.

El aula propone un programa mensual participativo y abierto a toda la ciudadanía, que combina divulgación científica, reflexión colectiva y creación comunitaria. En la primera sesión, la profesora María Marcos Ramos, especialista en Comunicación y Creación Audiovisual y miembro del Observatorio de Contenidos Audiovisuales, hablará sobre “La diversidad tras la pantalla”, abordando cómo se representan las mujeres en medios audiovisuales, qué estereotipos se repiten y cuáles comienzan a romperse.

Cada sesión permitirá la participación directa del público, que podrá dejar sus reflexiones en un Corcho de Reflexión, accesible también online a través de la página http://amit-es.org/escuelamujerycienciaciudadana. Todos los aprendizajes y propuestas se recopilarán en un libro blanco final que recogerá la experiencia del aula.

La Escuela Municipal de Igualdad tiene como objetivo sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo especial hincapié en la prevención de la violencia de género y en la concienciación sobre los efectos de la desigualdad.