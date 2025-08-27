Castilla y León abre ayudas para restaurar el patrimonio cultural dañado por los incendios

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha puesto en marcha este martes el procedimiento de solicitud de ayudas destinadas a la recuperación, adecuación y puesta en valor de los bienes patrimoniales dañados por los incendios forestales registrados en el verano de 2025.

Las subvenciones, dirigidas a los ayuntamientos, están reservadas a aquellos que sean propietarios de bienes reconocidos como parte del Patrimonio Cultural de la comunidad, de acuerdo con lo establecido en la reciente Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Además, estos bienes deberán encontrarse en los municipios y localidades incluidos en los listados aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El plazo de solicitud ya está abierto y se mantendrá durante un periodo amplio para garantizar que todos los consistorios afectados puedan acceder a las ayudas en la mayor cuantía posible.

Estas subvenciones se suman a las actuaciones que la propia Junta llevará a cabo directamente sobre los elementos patrimoniales de titularidad autonómica dañados por los incendios. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico busca no solo restaurar el patrimonio cultural afectado, sino también impulsar su puesta en valor como parte esencial de la identidad y atractivo turístico de la región.