Castilla y León alcanza los 700.000 usuarios de la tarjeta 'Buscyl'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este martes en la entrega de la tarjeta ‘Buscyl’ número 700.000, un hito que consolida este sistema de transporte público gratuito, sostenible y vertebrador del territorio, según ha informado la Junta.

Durante el acto, Fernández Mañueco destacó que los 700.000 usuarios reflejan el respaldo social a un modelo que permite a los empadronados en Castilla y León viajar sin coste en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por la Junta. Desde su implantación, ‘Buscyl’ ha superado los nueve millones de viajes gratuitos en la Comunidad.

Del mismo modo, Mañueco ha resaltado los beneficios del programa y son la mejora de la movilidad, mayor acceso a servicios públicos, ahorro económico para las familias, reducción de vehículos en circulación y refuerzo de la cohesión territorial. en la región.

Fernández Mañueco ha anunciado que el Ejecutivo autonómico continuará impulsando el transporte público como herramienta de bienestar y oportunidad para los ciudadanos. Tal y como ha recordado la Junta la semana pasada se aprobó un refuerzo de cinco millones de euros para aumentar viajes en rutas con mayor demanda y cubrir el incremento del coste del servicio debido al encarecimiento de los combustibles.