Castilla y León, en alerta por una nube de polvo sahariano que elevará la contaminación del aire

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido una alerta predictiva por la llegada de una masa de polvo procedente del norte de África que afectará a toda Castilla y León desde este viernes hasta el próximo domingo, 21 de septiembre. Se espera que esta intrusión de partículas, conocidas como PM10, provoque un aumento significativo de los niveles de contaminación del aire, pudiendo superar el umbral de los 50 μg/m³, lo que se considera una calidad del aire "muy desfavorable".

Aunque se trata de un fenómeno natural sobre el que no se puede intervenir, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para minimizar la exposición a estas partículas y proteger la salud de la población, especialmente la de los grupos de riesgo.

Recomendaciones para la población

La Consejería ha diferenciado las precauciones según el nivel de concentración de polvo:

Niveles moderados (hasta "regular"): La población general puede continuar con sus actividades al aire libre con normalidad. No obstante, se aconseja a las personas sensibles o con enfermedades cardiorrespiratorias, así como a los grupos de riesgo, estar atentos a la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire o fatiga excesiva.

Niveles elevados (> "regular"): Los grupos de riesgo y personas sensibles, como quienes padecen asma o alergias graves, deben reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Se recomienda seguir estrictamente los planes de medicación y estar alerta a síntomas inusuales.

Además de estas precauciones, se solicita a la población evitar actividades que puedan generar emisiones de partículas, como la quema de restos vegetales al aire libre, con el objetivo de no agravar la situación.

La Junta de Castilla y León mantendrá un seguimiento constante del episodio. Los ciudadanos pueden consultar en tiempo real los datos de la calidad del aire a través de la web de la Consejería de Medio Ambiente y en las plataformas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Europea del Medio Ambiente.