Castilla y León avanza en el tratamiento del dolor crónico con un modelo pionero y activo

Durante las II Jornadas de Trabajo sobre Unidades de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico celebradas en Valladolid, decenas de profesionales han analizado las novedades terapéuticas y el futuro de estas unidades en la sanidad pública. Impulsadas desde sus inicios por la Consejería de Sanidad, estas unidades apuestan por que el dolor deje de ser el centro de la vida del paciente mediante un servicio innovador, activo y centrado en la persona.

La unidad de Valladolid, pionera en España, ha sido el germen de un cambio de paradigma en Sacyl: surgió como proyecto de investigación entre la Universidad de Valladolid y Sacyl bajo la dirección de los investigadores y fisioterapeutas Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán. En ella, los pacientes desempeñan un papel protagonista del tratamiento; no se busca suprimir el dolor con medicamentos, sino dotar al propio paciente de herramientas para afrontarlo activamente.

Estas unidades, ya con 34 profesionales en conjunto en el sistema de salud de Castilla y León, funcionan bajo los siguientes criterios:

Se trata a personas, no etiquetas diagnósticas.

Se abandona el modelo paternalista. Se promueve el empoderamiento: el paciente decide sobre su propio tratamiento.

Se aplica un enfoque integral, biopsicosocial, con equipos transdisciplinares que incluyen fisioterapeutas, médicos, enfermeras y salud mental.

Se combinan intervenciones individuales y grupales siguiendo las guías clínicas más actualizadas: educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness, neuromodulación cerebral, entre otras.

Además, se colabora con el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) en estudios sobre imagen cerebral, inmunología y epigenética. También hay vínculos internacionales con equipos de investigación en Brasil, Bélgica y con el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.

Actualmente ya funcionan unidades operativas en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia y Valladolid; Sacyl está tramitando la creación de nuevos servicios en Salamanca, Zamora, Soria y Segovia.