Castilla y León, entre las comunidades con más casos detectados en el Sistema VioGén en los primeros siete meses de 2025

El Ministerio del Interior tiene registrados 104.187 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén hasta el 31 de julio de este año, según datos facilitados a la Agencia Europa Press. De esta cifra, más de 53.000 casos implican a menores de edad a cargo de las víctimas, lo que subraya la grave extensión de esta problemática.

Los datos del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska desglosan el nivel de riesgo de las víctimas: 17 casos se encuentran en riesgo extremo; 1.070 en riesgo alto; 14.328 en riesgo medio; y 88.772 en riesgo bajo.

En cuanto a la edad de las mujeres afectadas, la franja de 31 a 45 años es la más afectada, con 48.386 casos activos. Le sigue el grupo de 18 a 30 años (26.107 casos) y el de 46 a 64 años (25.890 casos). El sistema también registra a 1.372 víctimas menores de 18 años y a 2.432 de 65 años o más.

Un total de 53.866 víctimas tienen menores a su cargo, lo que representa un punto de especial preocupación para las autoridades. De estos casos, 1.353 menores se encuentran en riesgo de ser agredidos por el mismo maltratador de su madre. La estadística muestra: 4 casos de menores en riesgo extremo; 129 en riesgo alto; y 1.220 en riesgo medio.

El sistema VioGén detecta en estos casos una combinación de indicadores que señalan que la violencia puede extenderse del agresor hacia los menores a cargo. Además, hay 11.398 casos con menores a cargo de "especial relevancia", lo que significa que el riesgo de violencia "muy grave" o "letal por parte del agresor es significativamente alto. De ellos, 15 están en riesgo extremo, 995 en alto y 10.388 en riesgo medio.

Andalucía es la comunidad con el mayor número de casos activos de violencia de género, con 26.840. Le siguen la Comunidad Valenciana (17.640) y la Comunidad de Madrid (13.038). Otras comunidades con cifras destacadas son Canarias (6.655), Galicia (6.176) y Castilla-La Mancha (5.653), aunque las cifras en Castilla y León se muestran por encima de los cinco mil casos, concretamente 5.446. Igualmente, y según los datos del sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género a fecha de abril de este mismo año, desde el Ministerio del Interior indicaban un total de 12 casos de violencia con las mismas víctimas en Salamanca menores de 18 años, aunque fue Valladolid, la provincia de la comunidad con peores cifras, 22 víctimas. Incluyendo a las mujeres de todas las edades, 4718 fueron los casos registrados a fecha de abril de 2025 y 4260 las víctimas en la provincia salmantina.