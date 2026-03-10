Castilla y León contará con 2,6 millones en ayudas para libros de texto y material escolar

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes una transferencia de 58,6 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar ayudas destinadas a la compra de libros de texto y material didáctico para el alumnado de enseñanzas no universitarias en centros sostenidos con fondos públicos.

Según ha recogido Europa Press, dentro de este reparto Castilla y León recibirá 2,6 millones de euros para apoyar a las familias en la adquisición de libros y materiales educativos, incluidos los de formato digital.

Según ha recogido Europa Press, el presupuesto destinado a estas ayudas en 2026 asciende a 58,6 millones de euros, una cifra similar a la del pasado año y que supone diez millones más que en 2018.

Así, Andalucía recibirá 16,3 millones; Comunidad Valenciana, 9,1 millones; Cataluña, 7,3 millones; la Comunidad de Madrid, 5,3 millones; Castilla-La Mancha, 3,6 millones; la Región de Murcia, 3,2 millones; Canarias, 2,8 millones; Castilla y León, 2,6 millones; Galicia, 2,4 millones; Extremadura, 1,7 millones; Aragón, 1,1 millones; Asturias, 894.372 euros; Baleares, 843.911 euros; Cantabria, 514.341 euros, y La Rioja, 393.008 euros.