Castilla y León convoca subvenciones de 600.000 euros para facilitar la conciliación familiar

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, ha puesto en marcha una línea de subvenciones destinada a apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León, dotada con 600.000 euros, según ha recogido Ical.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas trabajadoras que hayan iniciado el ejercicio del derecho a reducción de jornada o a excedencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La subvención individual será de 1.500 euros por la reducción de jornada durante seis meses a tiempo completo, o por la excedencia durante tres meses.

Además, familias numerosas, monoparentales, en situación de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción, así como el primer solicitante en reducciones de jornada compartidas por ambos progenitores, podrán recibir un incremento de 1.000 euros en la ayuda.

Según ha publicado Ical el plazo de presentación de solicitudes comienza este, miércoles 11 de marzo, y se extenderá hasta el 30 de abril.