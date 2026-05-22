Castilla y León convoca la XVII edición de sus premios al Cooperativismo y la Economía Social

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado la XVII edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social. Según publica se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), estos galardones nacen con el objetivo de reconocer y premiar la gestión llevada a cabo por las empresas del sector, así como los esfuerzos de aquellas personas y entidades que contribuyen activamente al desarrollo, difusión y fomento de estos ámbitos en la región.

Los premios tienen un carácter estrictamente honorífico y consistirán en la entrega de un trofeo emblemático junto a su correspondiente acreditación oficial. Para abarcar los diferentes perfiles del sector, el certamen se divide en varias categorías que reconocerán a la mejor empresa cooperativa del año, la mejor iniciativa cooperativa, y la mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social. Asimismo, se incluye un premio específico para la persona o entidad que se haya distinguido por su especial contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social.

El plazo para la presentación de las candidaturas ya se encuentra disponible y permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre de 2026. Todas las propuestas deberán dirigirse a la Dirección General de Economía Social y Autónomos y, tal y como se especifica en la publicación del Bocyl, el proceso de inscripción se gestionará de forma exclusivamente electrónica.