Castilla y León destina casi 4 millones de euros en ayudas directas para la formación de desempleados

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha aprobado dos convocatorias de becas y ayudas al estudio, ambas destinadas a facilitar la formación de personas desempleadas de cara a 2026.

Gracias a estas subvenciones, que cuentan con una inversión de 3.980.000 euros, la Junta de Castilla y León tiene como objetivo "garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso de todos los desempleados a una formación de calidad, eliminando cualquier barrera económica que impida su progreso profesional".

Estas ayudas, cuya convocatoria se ha hecho pública en la mañana de este martes en el Bocyl, pretende garantizar el apoyo económico necesario para atender los gastos derivados de transporte, manutención, alojamiento o cuidado de familiares a cargo.

Tal y como refieren fuentes de la Junta, la inversión contará con dos líneas de actuación: la destinada a los trabajadores que participen en la formativa asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y la convocatoria de ayudas orientada al resto de las acciones formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que se desarrolla en la Comunidad.

En términos de movilidad, se asignan 1,5 euros diarios para transporte público o 0,19 euros por kilómetro si se usa vehículo privado. Para aquellos que deban pernoctar a más de 100 kilómetros de su hogar, las ayudas alcanzan hasta los 12 euros diarios por manutención y entre 80 y 158,40 euros por alojamiento, dependiendo de si las prácticas son nacionales o internacionales.

Además de los gastos básicos, existen subvenciones específicas para garantizar la equidad. Las personas con escasos recursos que deban conciliar la formación con el cuidado de hijos menores de 12 años o familiares dependientes recibirán el equivalente al 75% del IPREM diario. Asimismo, colectivos con necesidades especiales, como personas con discapacidad o víctimas de violencia, contarán con un plus adicional de entre 9 y 10 euros diarios por su asistencia.

Finalmente, estas ayudas se gestionan bajo un régimen de concesión directa, lo que garantiza un pago automático una vez cumplidos los requisitos. Para asegurar que todos los beneficiarios accedan a ellas, los centros de formación tienen la obligación de informar al alumnado y prestarles el auxilio necesario en la tramitación, evitando que el desconocimiento o la burocracia sean un obstáculo.

Forma y momento de solicitud

Los beneficiarios de estas ayudas deberán ser todos los participanmtes en acciones formativas que estén inscritos como desempleados en el ECyL.

Las solicitudes se presentarán en un plazo de diez días hábiles tras la finalización del curso en el que hayan participado.

El trámite de solicitud podrá realizarse de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.