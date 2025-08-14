Castilla y León destina 7,1 millones de euros para fomentar la contratación indefinida

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha anunciado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 7,1 millones de euros, para impulsar la contratación indefinida de hasta 1.169 personas desempleadas en la comunidad. La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), busca incentivar la creación de empleo de calidad, con especial atención a colectivos vulnerables y la estabilidad laboral.

Las ayudas se estructuran en cuatro programas. Los Programas I y II están destinados a la contratación de nuevos empleados, con una subvención base de 4.500 euros por contrato a jornada completa. Esta cantidad puede aumentar con incentivos de 1.000 euros adicionales si se contrata a una mujer en un sector masculinizado, a personas con discapacidad o a víctimas de violencia de género, entre otros casos. La ayuda máxima puede alcanzar los 11.500 euros para mujeres víctimas de violencia de género.

Por su parte, el Programa III ofrece 2.500 euros a las empresas que decidan transformar contratos temporales en indefinidos. Finalmente, el Programa IV busca mejorar la calidad del empleo femenino, subvencionando con 2.000 euros la ampliación a jornada completa de contratos indefinidos a tiempo parcial que se hayan formalizado con mujeres. Este último incentivo se incrementa en 1.500 euros si la mujer contratada es menor de 30 años.

Las empresas y autónomos con menos de 250 trabajadores podrán solicitar estas ayudas para contrataciones, transformaciones o ampliaciones de jornada realizadas entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde mañana y hasta el 15 de septiembre de 2025.