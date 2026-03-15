¿Por qué Castilla y León elige procuradores en lugar de diputados?

Este domingo 15 de marzo, Castilla y León celebra sus elecciones autonómicas, en las que elegirá a los 82 parlamentarios que conformarán la XII Legislatura. Ahora bien, dichos parlamentarios llevan el nombre de procuradores, en lugar de diputados como se les denominada en otras comunidades. ¿A qué se debe este término?

La explicación es sencilla: prevale la tradición histórica de las antiguas Cortes de Castilla, donde los representantes designados por las ciudades y por villas recibían el nombre de procurador.

Así lo recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que adoptó la denominación tradicional de "procurador" para diferenciarla del término "diputado" usado en el ámbito nacional desde 1978. Desde el Parlamento explican que "con ello se pretende vincular nuestra institución con la tradición histórica, al utilizar el mismo término que se reservaba a los representantes de las ciudades en la antigua Corona de Castilla".

Las Cortes de Castilla eran la institución política de representación estamental de la Corona de Castilla y, como el resto de los parlamentos europeos de la época, sus procuradores se reunían en función de diferentes brazos del reino: el eclesiástico, el nobiliario y el común; este último correspondía con la representación de un determinado número de ciudades con voto.

El término procurador tiene su origen en el latín, 'procurãtor', y se refiere a la 'procura' y a quien gestiona o representa a otro. En la Antigua Roma, la figura del procurador era representante del litigante cuando este no podía personarse en el procedimiento, es decir, no se trataba de un procurador como se entiende en la actualidad y se asimilaba más a una persona de confianza.