Castilla y León se enfrenta a una creciente ola de ciberataques

Castilla y León ha sido escenario de un notable incremento en los incidentes de ciberseguridad, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) detectando más de 249.000 dispositivos con problemas de seguridad en lo que va de año. Entre las amenazas más extendidas, se ha identificado que más de 25.000 teléfonos móviles de la región estaban infectados por virus informáticos del tipo Botnet.

El teléfono de ayuda en ciberseguridad del Incibe, el 017, ha recibido 4.426 llamadas de ciudadanos de Castilla y León entre enero y septiembre. La mayoría de las consultas, el 88,36 %, provinieron del público en general, mientras que el resto correspondieron a empresas y, en menor medida, a menores de edad.

Las estafas más comunes detectadas en la región incluyen compras fraudulentas y el "vishing", un tipo de fraude telefónico en el que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas o instituciones para robar información personal. También se han registrado numerosas peticiones de ayuda por suplantación de identidad y "smishing", un fraude que utiliza mensajes de texto para engañar a las víctimas.

Estas cifras resaltan la importancia de la prevención y la educación en materia de ciberseguridad, así como la necesidad de proteger los dispositivos digitales para evitar ser víctima de estos crecientes ataques.