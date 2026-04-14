Castilla y León estrena un nuevo sistema de bolsas de empleo temporal: así puedes apuntarte

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo sistema de bolsas de empleo temporal con la convocatoria del Cuerpo Superior, el primero en aplicarse tras la aprobación del Decreto 18/2025. El modelo introduce bolsas abiertas, permanentes y completamente digitales para agilizar la cobertura de vacantes.

A diferencia de las anteriores convocatorias de empleo, que eran cerradas y más lentas, esta nueva convocatoria abre una nueva etapa con acceso continúo y digital. El objetivo es garantizar una respuesta más rápida para las necesidades urgentes de personal en la Administración autonómica, tal y como ha informado la Junta de Castilla y León.

De esta forma, se busca un modelo basado en bolsas únicas, abiertas y permanentes, que permita tener candidatos disponibles de forma continua y dar así cobertura inmediata en vacantes temporales.

Esta nueva bolsa para el Cuerpo Superior abrirá este miércoles, 15 de abril, pudiéndose realizar todos los procedimientos de forma telemática. Un proceso, no obstante, que tendrá en cuenta a los aspirantes inscritos a fecha de 29 de mayo.

Una de las principales novedades de este nuevo proceso es que el sistema de gestión permitirá a la Junta comprobar y valorar la mayor parte de los méritos, sin necesidad de que el aspirante tenga que acreditarlos, salvo que tengan que demostrar experiencia en otras administraciones públicas -esas sí deberán aportarse-.

Llamamientos periódicos los días 10, 20 y último de cada mes

El nuevo sistema recoge que los llamamientos a los candidatos se realizarán mediante la publicación en la web de la Junta de Castilla y León. Estas publicaciones se llevarán a cabo los días 10, 20 y el último de cada mes, o el siguiente día hábil.

En esa misma convocatoria se detallarán las características del puesto, las causas de la cobertura y todos los detalles. No obstante, si fuera una urgencia, se podría realizar llamamientos telefónicos para garantizar la pronta cobertura de la plaza.

Por último, los criterios de selección valorarán la superación de ejercicios en los procesos selectivos del Cuerpo Superior de los últimos cinco años, además del desempeño en pruebas no superadas con un mínimo de rendimiento o la experiencia profesional como personal interino de la propia Junta o de otras administraciones públicas.