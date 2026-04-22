Castilla y León fija servicios mínimos ante la nueva huelga de médicos de abril

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

La Consejería de Sanidad, a través de la publicación en el BOCyL para garantizar la asistencia esencial durante las próximas jornadas de huelga convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Los nuevos paros, que afectan a todo el personal facultativo del grupo A1, se desarrollarán del 27 al 30 de abril, continuando con calendarios específicos en los meses de mayo y junio.

La Administración justifica el establecimiento de estos servicios mínimos debido al grave impacto acumulado tras las huelgas de febrero y marzo, que sumaron más de 111.000 consultas canceladas y la suspensión de unas 2.300 intervenciones quirúrgicas. Ante la falta de acuerdo y el riesgo de colapso en las listas de espera, la Junta priorizará la actividad urgente y aquella que ya haya sufrido aplazamientos previos o requiera desplazamientos de los pacientes.

En áreas críticas como UCI, Oncología, Diálisis, Urgencias y Quirófanos para cirugía invasiva, se mantendrá el 100% de la actividad al considerarse servicios vitales no demorables. En Atención Primaria, la cobertura será similar a la de un día festivo, garantizando la asistencia ambulatoria y domiciliaria que no admita demora sin riesgo para la salud.

En total, los servicios mínimos representan aproximadamente un tercio de la plantilla. La normativa recuerda que el derecho a la salud es prioritario y advierte que el incumplimiento de estos servicios esenciales por parte del personal designado será considerado ilegal, bajo las responsabilidades jurídicas correspondientes.