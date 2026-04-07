Castilla y León habilitará más de 200 puntos de observación para garantizar la seguridad durante el eclipse total de agosto

Castilla y León se prepara para recibir a cerca de dos millones de visitantes con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Ante la magnitud de este fenómeno astronómico, la Junta de Castilla y León ha diseñado una estrategia integral para garantizar que la observación sea segura, ordenada y compatible con el funcionamiento de los servicios públicos. El evento, que coincide con el periodo de máxima afluencia turística y las fiestas estivales de numerosos municipios, representa tanto una oportunidad de dinamización económica como un desafío logístico debido a la extensión del territorio regional.

Para gestionar esta afluencia masiva, se ha articulado una red autonómica que contará previsiblemente con más de 200 puntos de observación recomendados. Estos espacios se han organizado en tres categorías: municipios con experiencia previa en astronomía, localidades provinciales que se han sumado voluntariamente por sus buenos servicios y accesibilidad, y áreas situadas en los alfoces de las 16 ciudades más pobladas de la Comunidad. La selección definitiva de estos puntos dependerá de criterios técnicos rigurosos, como la calidad de las infraestructuras, las vías de comunicación y la capacidad de respuesta de los servicios públicos locales.

Una de las recomendaciones más innovadoras para la población local es el aprovechamiento de la tarde del próximo 28 de abril. Entre las 19:00 y las 21:00 horas de ese día, el sol se encontrará en una posición muy similar a la que tendrá durante el eclipse de agosto, lo que permitirá a los vecinos comprobar la visibilidad desde sus propias casas o municipios. El objetivo de este "ensayo" es que la población autóctona evite desplazamientos innecesarios el día del eclipse, minimizando así las altas concentraciones de tráfico y el riesgo de colapso en las carreteras regionales.

La planificación de este evento cuenta con la colaboración de las diputaciones y ayuntamientos para adaptar las medidas a la realidad de cada territorio. Las autoridades insisten en la importancia de seguir estrictamente las recomendaciones oficiales y acudir a los espacios habilitados, ya que realizar la observación en lugares no preparados puede conllevar riesgos de seguridad.