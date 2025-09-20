Castilla y León impulsa el talento femenino en ciencia y tecnología

La brecha de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) sigue siendo un desafío, pero iniciativas como STEM Talent Girl están trabajando para cambiarlo. Este programa, que acaba de abrir la inscripción para su décima edición, busca inspirar y educar a niñas y jóvenes en estas disciplinas. Desde su creación en 2016, ha acompañado a más de 8.000 alumnas en su camino profesional.

El programa se sustenta en una sólida red de más de 500 mentoras, todas ellas profesionales en el sector STEM que guían a las participantes a través de actividades como charlas inspiradoras, sesiones de mentoría, talleres prácticos y visitas a empresas. Esta orientación personalizada ayuda a las jóvenes a descubrir sus talentos y a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. Además de su presencia física en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, STEM Talent Girl cuenta con un aula virtual que permite a las alumnas y sus familias seguir su progreso y apuntarse a las distintas actividades.

El programa está diseñado para adaptarse a las diferentes etapas de la formación de las jóvenes, con tres subprogramas específicos: Science for Her, dirigido a estudiantes de ESO; Mentor Woman, para alumnas de Bachillerato que buscan orientación personalizada; y Real Work, que conecta a universitarias con empresas líderes del sector para facilitar su entrada en el mercado laboral.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de empresas y universidades de primer nivel, reafirma el compromiso de sus colaboradores con la reducción de la brecha de género y el fomento de una educación más equitativa en los campos del futuro.