Castilla y León inicia el curso escolar con más de 400.000 alumnos y un fuerte impulso a la equidad y la innovación

Las aulas de Castilla y León volverán a abrir sus puertas el próximo lunes, 8 de septiembre, marcando el inicio del curso escolar 2025-2026. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha presentado las principales novedades en un acto en el que ha subrayado que las palabras que definen este arranque son: “normalidad, tranquilidad y certezas”.

Durante su intervención, Lucas ha valorado el alto nivel de calidad educativa alcanzado por la comunidad, reflejado en informes como el último PISA, que sitúan a Castilla y León como la mejor educación de España y una de las mejores del mundo, destacando además su elevado índice de equidad.

Crece el alumnado y se refuerza la FP

El nuevo curso comienza con casi 352.000 estudiantes matriculados en el Régimen General, lo que supone un crecimiento del 0,6 %. Si se incluyen también las enseñanzas de Régimen Especial —idiomas, artísticas y para adultos—, el número total de alumnos supera ya los 400.000.

Uno de los principales motores de este incremento es la Formación Profesional, que sigue batiendo récords con más de 50.000 estudiantes previstos este curso. Castilla y León ofrecerá 51 nuevos ciclos en centros públicos, sumando un total de 1.378 ciclos y 164 titulaciones diferentes, incluyendo grados básico, medio, superior y cursos de especialización.

Gratuidad desde los 0 años y apuesta por el medio rural

Este será el segundo curso con enseñanza gratuita desde los 0 hasta los 16 años, una medida pionera que, según la consejera, “ha sido todo un éxito”. El primer ciclo de Infantil cuenta ya con más de 26.100 plazas gratuitas, y el número de alumnos de 0 a 3 años supera los 22.000.

Además, el 42 % de estos centros de Infantil se encuentran en el medio rural, lo que demuestra el compromiso de la Junta con el acceso equitativo a la educación en todo el territorio. De hecho, este curso se abrirán aulas con solo 3 o 4 alumnos en zonas despobladas y se reabrirán dos escuelas rurales en la provincia de Zamora.

Salamanca, dentro de la red de innovación y expansión educativa

En la provincia de Salamanca, la Consejería de Educación mantiene su apuesta por la calidad educativa, tanto en capital como en zonas rurales. Este curso, Salamanca seguirá participando activamente en los programas de refuerzo educativo para municipios de menos de 20.000 habitantes, incluyendo iniciativas específicas en Lengua, Matemáticas e Inglés con apoyo digital.

Además, Salamanca continúa dentro de la red de centros que impulsan proyectos STEAM, el Plan de Lectura y el Programa de Éxito Educativo, consolidando su posición como uno de los territorios más activos en innovación pedagógica.

Nuevas enseñanzas en idiomas, arte y deporte

Se amplía también la oferta en enseñanzas de Régimen Especial. Entre las novedades destacadas: la implantación del nivel C2 de Alemán en la EOI de Valladolid o la introducción de nuevas especialidades como Guitarra Eléctrica o Bajo en los conservatorios de la región. También destaca el impulso a enseñanzas deportivas, como el nivel II de Kárate, que se impartirá por primera vez en León.

Más docentes y mejores condiciones laborales

Con una plantilla que se incrementa en 531 docentes hasta alcanzar los 36.523 profesores, la Junta de Castilla y León busca mejorar la atención a la diversidad y reducir la ratio en las aulas. La consejera ha destacado los recientes acuerdos con los sindicatos, enmarcados en una política que pone al profesorado “en el centro del sistema”.

Apoyo a las familias y conciliación

La equidad sigue siendo una prioridad. Se mantienen ayudas como el programa Releo+ (16 millones de euros para libros gratuitos), becas para enseñanzas postobligatorias, transporte escolar, comedor y una nueva medida de conciliación: servicio de atención al alumnado en septiembre tras el horario lectivo, gratuito y presente en 636 centros.