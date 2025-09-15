Castilla y León inicia el curso escolar con nuevas medidas de refuerzo y un ahorro de hasta 3.000 euros para las familias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado por inaugurado el curso escolar 2025-2026 en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato, coincidiendo con la vuelta a las aulas de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Durante su intervención, Mañueco anunció un nuevo paquete de medidas para reforzar la educación, destinando 7,5 millones de euros a la contratación de más maestros.

Una de las principales novedades es el desdoblamiento de grupos en asignaturas clave como Lengua y Matemáticas en 3º y 4º de Primaria, lo que permitirá a los alumnos recibir una atención más personalizada.

La Junta busca así reafirmar su compromiso con la equidad educativa, asegurando que todos los estudiantes, sin importar su situación, tengan las mismas oportunidades. El presidente subrayó que las ayudas que el Ejecutivo autonómico ofrece a las familias pueden suponer un ahorro de más de 3.000 euros al año por alumno.

El presidente destacó la gratuidad del sistema educativo en la comunidad desde el nacimiento hasta los 16 años.

En este curso, más de 22.000 alumnos ya disfrutan del primer ciclo de Infantil gratuito en 631 centros. Además, se han extendido los apoyos de transporte escolar y comedor, se han beneficiado a casi 100.000 alumnos con libros de texto gratuitos, y más de 30.000 familias ya han solicitado el Bono Infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

En cuanto a la plantilla docente, Mañueco informó que ha crecido un 5% esta legislatura, sumando 1.728 profesores más y superando la cifra de 36.500. Esto ha permitido reducir la tasa de interinidad a un 6,64%, y se han convocado más de 5.100 plazas en Educación.

El presidente también puso en valor el gran momento de la Formación Profesional en la comunidad, que ha crecido un 17,5% y presenta una empleabilidad media del 87,4%, lo que demuestra su papel crucial en la creación de oportunidades laborales para los jóvenes.Para finalizar, Mañueco resaltó el liderazgo de Castilla y León en las pruebas del Informe PISA.

Afirmó que este éxito se debe a un modelo educativo que es equitativo, innovador, inclusivo y que refuerza a los alumnos que más lo necesitan, a la vez que fomenta la internacionalización y modernización de los centros.

El inicio de clases se irá escalonando para diferentes niveles educativos. Mañana, 16 de septiembre, volverán a las aulas los estudiantes de Artes Plásticas y Diseño de grado superior. El 18 de septiembre lo harán los de grado medio y primer curso de grado superior.

El 22 de septiembre será el turno del Bachillerato a distancia, Educación de Personas Adultas y FP a distancia. Finalmente, el 29 de septiembre comenzarán los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, Música, Danza y deportes, y el 7 de octubre los de idiomas.