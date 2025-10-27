Castilla y León lanza ayudas al estudio para alumnos de enseñanzas artísticas superiores

La Junta de Castilla y León ha lanzado este curso 2025-2026 una convocatoria específica de ayudas al estudio dirigida al alumnado matriculado en grados y másteres de enseñanzas artísticas superiores. La Consejería de Educación ha destinado un presupuesto total de 170.000 euros, que complementará las becas estatales, de forma similar a las ayudas universitarias.

Actualmente, cerca de 940 estudiantes cursan estas enseñanzas en la Comunidad, en áreas como Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño, Música y Arte Dramático, así como en los másteres de Interpretación Musical y Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea.

La convocatoria contempla dos modalidades: aprovechamiento académico y renta.

En la modalidad de aprovechamiento académico, con un presupuesto de 93.854 euros, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos de rendimiento y renta familiar, que varía según el número de miembros computables, desde 14.818 euros para un miembro hasta 56.348 euros para ocho, añadiéndose 3.561 euros por cada miembro adicional. Los alumnos de grado podrán acceder a la ayuda aunque no estén matriculados de 60 créditos, siempre que lo estén de todos los que resten para finalizar la titulación.

La modalidad de renta, con 76.146 euros disponibles, establece cuantías entre 100 y 350 euros según los ingresos familiares, que oscilan entre 13.898 euros para un miembro y 52.850 euros para ocho, sumando 3.340 euros por cada miembro adicional.

Si no se agota el presupuesto en una de las modalidades, el remanente podrá destinarse a la otra. En caso de disponibilidad suficiente, se aplicará un prorrateo entre los beneficiarios hasta alcanzar el importe máximo asignado, respetando los límites mínimos y máximos de cada ayuda.

Solicitudes

Los estudiantes interesados pueden presentar su solicitud de forma electrónica a través del Portal de Educación, en el apartado “Becas, Ayudas y Subvenciones: Alumnado no Universitario”, o de manera presencial en la sede electrónica de la Administración. El plazo finaliza el 25 de noviembre de 2025, y la resolución se espera alrededor de abril de 2026.