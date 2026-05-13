Castilla y León lanza ayudas para formar a trabajadores en IA, ciberseguridad y empleo digital hasta 2027

Equipo de drones y presentació de las innovaciones tecnológicas en el abastecimiento de agua de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva batería de ayudas para impulsar la formación profesional de trabajadores ocupados y desempleados en sectores estratégicos y tecnológicos. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha publicado dos convocatorias de subvenciones dotadas con 12,5 millones de euros para desarrollar programas formativos entre 2026 y 2027.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, busca mejorar la empleabilidad y reforzar la competitividad empresarial mediante una oferta formativa adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, con especial atención a la transformación digital y tecnológica.

Las ayudas se dividen en dos grandes líneas. La primera, denominada Formación Transversal (FC), contará con un presupuesto inicial de nueve millones de euros —ampliables hasta un 200 %— para financiar 56 programas multidisciplinares relacionados con distintos sectores de actividad y competencias transversales.

Dentro de esta convocatoria destaca la profunda renovación de la oferta formativa, con la incorporación de más de 200 nuevas especialidades orientadas a perfiles y conocimientos con alta demanda en el actual sistema productivo.

La segunda línea, enfocada en Competencias Digitales (PCD), dispondrá de 3,5 millones de euros para impulsar itinerarios especializados en áreas tecnológicas avanzadas como inteligencia artificial, ciberseguridad, big data o pilotaje de drones.

Los programas podrán impartirse tanto de forma presencial como mediante teleformación, aunque las competencias digitales básicas deberán desarrollarse obligatoriamente en formato presencial.

Aunque las acciones están dirigidas principalmente a trabajadores ocupados, hasta un 30 % de las plazas podrán destinarse a personas desempleadas. Además, la Junta valorará especialmente aquellos proyectos que faciliten el acceso a trabajadores del medio rural para garantizar que la formación llegue a todas las provincias de Castilla y León.

Las entidades de formación interesadas tendrán diez días hábiles para presentar sus solicitudes desde mañana y deberán plantear proyectos con un presupuesto mínimo de 300.000 euros. Los programas subvencionados podrán ejecutarse hasta el 31 de octubre de 2027.