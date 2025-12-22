Castilla y León lanza una plataforma integral de salud para mujeres, con foco en mayores de 50 y 70 años

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado la puesta en marcha de una nueva estrategia asistencial destinada a mejorar la atención sanitaria de las mujeres en la comunidad. Esta iniciativa consta de dos herramientas principales, ya disponibles en el Portal de Salud: una plataforma web dirigida a la ciudadanía y una guía técnica para los profesionales del sector. Ambas han sido diseñadas por expertos bajo el marco del Programa de Atención Integral a la Mujer, con un enfoque prioritario en las mujeres mayores de 50 y 70 años.

La nueva web se presenta como un espacio integral dedicado al bienestar físico, emocional y social. En ella, las usuarias pueden acceder a información actualizada sobre programas de prevención, autocuidado y nutrición, además de vídeos formativos y talleres de la Escuela de Pacientes. Entre sus recursos destacan las secciones dedicadas a la promoción de hábitos saludables y la gestión de la soledad no deseada, así como un apartado específico para la salud emocional que ofrece consejos prácticos para las distintas etapas de la vida.

Un punto clave de este lanzamiento son los programas "Mujer Activa 50+" y "70+", dirigidos a un colectivo de casi 640.000 personas en la comunidad. Estas mujeres representan el 27 por ciento de la población y suelen ser las más afectadas por enfermedades crónicas, dolor y dependencia. Para ellas, la plataforma incluye materiales educativos y talleres basados en el concepto de "paciente experta", donde mujeres que han superado procesos como el cáncer o la depresión ofrecen acompañamiento voluntario a otras que atraviesan situaciones similares, siempre bajo supervisión sanitaria.

Para las mujeres mayores de 50 años, el programa contempla revisiones cardiológicas y ginecológicas detalladas, así como cribados para detectar precozmente el deterioro cognitivo. Por su parte, el plan para mayores de 70 años pone el foco en la valoración de la fragilidad, el riesgo de caídas y la detección de enfermedades neurológicas. También se realiza un seguimiento estrecho de la pluripatología y el uso de múltiples medicamentos, activando apoyos sociales específicos en casos de soledad no deseada.

La iniciativa también presta una atención prioritaria a las mujeres cuidadoras, reconociendo el impacto que esta carga física y emocional tiene en su calidad de vida. En Castilla y León, el 90,6 por ciento de las excedencias para el cuidado de familiares son solicitadas por mujeres, lo que genera una sobrecarga que Sanidad busca mitigar con recursos de apoyo específicos. Esta estrategia responde a la realidad de una comunidad que, aunque goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, es también la segunda más envejecida de España.

Finalmente, la nueva guía para profesionales promueve una atención multidisciplinar que coordina a los equipos de atención primaria con especialistas en ginecología, salud mental y neurología. Este esfuerzo se suma a la ampliación de los cribados de cáncer de mama y colorrectal, que en Castilla y León ya alcanzan hasta los 74 años. De cara al futuro, la Junta ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en 2026 para evaluar y mejorar continuamente la eficacia de estos programas de detección precoz.