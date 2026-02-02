Castilla y León lidera el turismo rural nacional en 2025 con Salamanca como referente en el ranking de pernoctaciones

Castilla y León ha logrado cerrar el año 2025 consolidándose como el destino preferido de España para el turismo rural, alcanzando la cifra de 1,80 millones de pernoctaciones anuales. Según la última Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad no solo lideró el acumulado del año, sino que también encabezó los datos del mes de diciembre con 148.631 pernoctaciones. Este liderazgo se mantiene firme a pesar de un ajuste en el mercado, ya que la región registró un descenso del 5,9 por ciento en comparación con los datos de 2024, en un contexto donde la media nacional experimentó un ligero crecimiento.

Dentro de este panorama regional, la provincia de Salamanca ha desempeñado un papel fundamental al situarse entre las quince provincias con mayor volumen de pernoctaciones de todo el país durante el mes de diciembre. Concretamente, Salamanca ocupó el puesto catorce del ranking nacional al registrar 17.650 pernoctaciones. Durante el último mes del año, los establecimientos rurales salmantinos recibieron a un total de 7.823 viajeros, quienes realizaron una estancia media de 2,26 días, contribuyendo significativamente a la actividad económica del sector en la zona.

El dinamismo del sector en Salamanca se refleja también en su infraestructura y capacidad de generación de empleo. La provincia contó en diciembre con 504 alojamientos rurales abiertos, que pusieron a disposición de los turistas unas 3.918 plazas estimadas. Este volumen de actividad permitió dar empleo a 705 personas en la provincia, una cifra que refuerza la posición de Castilla y León como la autonomía que más puestos de trabajo genera en este ámbito, superando ampliamente a otras regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha.