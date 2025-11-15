Castilla y León podría multiplicar por cuatro sus fondos de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha urgido a las comunidades autónomas a sumarse "sin excusas" al nuevo Plan Estatal de Vivienda, destacando que Castilla y León podría ser una de las grandes beneficiadas con esta adhesión. Rodríguez hizo este llamamiento durante la clausura de la Conferencia Sectorial sobre Vivienda celebrada en Palencia.

Según la ministra, la dotación presupuestaria para Castilla y León podría experimentar un aumento significativo, pasando de los actuales 101 millones de euros a 378 millones de euros, lo que supone un incremento del 371%, añadiendo que la sociedad castellanoleonesa "dice sí a más recursos para vivienda".

Llamamiento a la urgencia y críticas a la CCAA

La ministra ha pedido a las regiones que comuniquen con "urgencia" su voluntad de adherirse al Plan, que prevé llevar "muy pronto" al Consejo de Ministros, asegurando que ha mantenido y mantendrá "mesas de trabajo y de diálogo" abiertas.

Rodríguez defendió que el Ejecutivo central "sí escucha", señalando que se han incorporado propuestas de las comunidades y entidades municipales, como la posibilidad de utilizar estos fondos para la urbanización de suelos, lo que permitiría disponer de más terrenos para la construcción de vivienda.