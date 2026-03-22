Castilla y León ofrecerá cuidado gratuito para escolares durante junio en los últimos días de clase

La Junta de Castilla y León pondrá a disposición de las familias un servicio gratuito y voluntario de atención y cuidado para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria durante los últimos días del curso 2025-2026 en 650 centros públicos de la comunidad.

El servicio, que se prestará tras la finalización del horario lectivo durante el mes de junio, tendrá una duración máxima de una hora por jornada y se llevará a cabo en los espacios que cada centro determine siendo de carácter gratuito. Los monitores propondrán actividades orientadas a fomentar hábitos sociales mediante juegos educativos, apoyarán a los niños en tareas de aseo cuando sea necesario y promoverán la autonomía personal de los escolares.

Además, las familias que lo deseen también pueden optar por el comedor escolar, al que más del 60 % de los comensales habituales acceden de forma gratuita o con bonificaciones parciales.