Castilla y León pide incluir la situación de los profesionales sanitarios en el próximo Consejo Interterritorial de Salud

La Junta de Castilla y León ha solicitado que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado para el 12 de noviembre, aborde no solo los programas de cribado, sino también la situación de los profesionales sanitarios en España.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha explicado que la petición se realiza “con el ánimo de que el Gobierno asuma sus competencias y dé una respuesta eficaz a dos cuestiones clave para el sistema sanitario”.

“El consejero de Sanidad ha solicitado que este Consejo tenga dos objetivos: hablar de cribados y hablar de profesionales sanitarios, una competencia que debe ejercer el Gobierno de España”, ha precisado Fernández Carriedo.

En relación con los programas de detección precoz, el portavoz ha subrayado que Castilla y León está cumpliendo “de manera rigurosa” el acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en el marco de la ponencia nacional de cribados. Además, ha destacado que la comunidad “ha ampliado el número de beneficiarias, al comenzar antes y terminar después en las franjas de edad aplicadas”.

Fernández Carriedo ha insistido en que la Junta considera “prioritario” que el Ministerio de Sanidad adopte medidas concretas para hacer frente a la escasez de personal sanitario. “El problema de recursos humanos en el ámbito sanitario es estructural y requiere planificación estatal, coordinación con las comunidades y decisiones inmediatas”, ha concluido.