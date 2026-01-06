Castilla y León pierde autónomos en 2025 y Salamanca no logra revertir la tendencia

El colectivo de trabajadores autónomos continúa reduciéndose en Castilla y León. La Comunidad encabezó en 2025 la pérdida de autónomos entre las autonomías españolas, con 1.345 trabajadores por cuenta propia menos, lo que supone un descenso del 0,7 %, hasta situarse en 182.761 afiliados al cierre del año.

Frente a esta evolución negativa, el conjunto nacional registró un crecimiento del 1,2 %, sumando 39.002 nuevos autónomos y alcanzando los 3,42 millones. Solo otras tres comunidades —La Rioja, Aragón y País Vasco— cerraron el año con pérdidas en este régimen.

En el ámbito provincial, los datos difundidos por ATA y recogidos por Ical reflejan que Salamanca cerró 2025 con 25.189 autónomos, lo que supone una caída del 0,1 %, en línea con la tendencia regional. Aunque el descenso es moderado, la provincia no consigue escapar de la pérdida progresiva de trabajadores por cuenta propia que afecta al conjunto de Castilla y León.

Todas las provincias registraron descensos, salvo Segovia, donde el número de autónomos creció un 0,6 %, hasta los 13.938. Las mayores caídas se produjeron en Palencia (-1,5 %) y Ávila (-1,3 %), mientras que León y Valladolid perdieron un 1,1 % en ambos casos. En Zamora el descenso fue del 0,8 %, en Burgos del 0,6 %, y en Soria, al igual que Salamanca, del 0,1 %.

La presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, aseguró que la Comunidad “ofrece la peor de las expectativas” y lamentó que las cifras confirmen “una tendencia negativa sostenida durante todo el año”. “Mientras otras comunidades como Madrid o Andalucía aumentan sus afiliados al régimen de autónomos, Castilla y León sigue perdiendo tejido productivo”, señaló.

Por su parte, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, criticó el incumplimiento de promesas hacia el colectivo y denunció un aumento de la carga fiscal y la incertidumbre durante 2025. Además, volvió a alertar sobre la pérdida de autónomos en sectores tradicionales clave como comercio, transporte, industria y agricultura, advirtiendo de que, sin cambios profundos, 2026 podría agravar la situación.