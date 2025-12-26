Castilla y León se prepara para sumarse a la receta electrónica de Muface en 2026

Fachada de un edificio de Muface, en Paseo de Juan XXIII, a 11 de octubre de 2024, en Madrid (España)

Castilla y León se incorporará a la receta electrónica concertada de Muface durante el primer semestre de 2026, completando así la implantación del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) en todo el país. Con esta incorporación, todos los mutualistas residentes en España podrán acceder a la receta electrónica, tras la extensión en 2025 a Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Madrid y País Vasco.

El Plan Estratégico Muface Avanza2 2026-2028, aprobado a mediados de diciembre, subraya que se está coordinando con las comunidades autónomas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las entidades concertadas para garantizar que la implementación de Sirem se complete en la primera mitad de 2026.

Sirem ya funciona en Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla, lo que significa que más de la mitad de los mutualistas ya cuentan con receta electrónica pública o concertada.

Desde Muface recuerdan que la receta electrónica ofrece ventajas frente a la receta en papel, como un mayor control del consumo y del gasto farmacéutico y un uso más racional de los medicamentos. El objetivo final es eliminar por completo la factura en papel, reservándola solo para casos excepcionales.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) destacaba en 2025 que el desarrollo de la receta electrónica ha sido desigual entre las comunidades autónomas, por lo que acelerar su implantación es clave para universalizar la transformación digital del mutualismo administrativo.