Castilla y León recibe 10,8 millones de euros del Gobierno para implementar el Bono Alquiler Joven

El Gobierno de España ha asignado a Castilla y León una partida de 10,8 millones de euros destinados a la implementación del Bono Alquiler Joven en la Comunidad. La medida, aprobada este jueves en el Consejo de Ministros, busca facilitar la emancipación de miles de jóvenes en la región a través de subvenciones directas.

La dotación para Castilla y León representa el 5,40% del total de 200 millones de euros que serán distribuidos entre todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, según lo propuesto previamente por la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del pasado 2 de octubre.

250 euros mensuales para la emancipación

El Bono Alquiler Joven, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, consiste en una ayuda de 250 euros mensuales que se concederá a los beneficiarios durante un periodo de dos años. El objetivo es aliviar significativamente la carga financiera del alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años en un contexto de dificultades para el acceso a la vivienda y de reto demográfico en la Comunidad.

En los casos de mayor vulnerabilidad, la ayuda puede llegar a cubrir hasta el 100% de la renta arrendaticia cuando se combine con otras prestaciones o subvenciones autonómicas.

Compatibilidad y convocatorias inmediatas

La Junta de Castilla y León podrá utilizar estos fondos para lanzar convocatorias autonómicas inmediatas que apoyen el acceso a viviendas o habitaciones en régimen de alquiler o cesión de uso.

Una de las ventajas clave del Bono Alquiler Joven es su amplia compatibilidad con otras ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las ayudas específicas para beneficiarios vulnerables definidas por cada Comunidad Autónoma.

Además, la subvención se puede sumar al Programa de Ayuda a Jóvenes del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aunque en estos casos se establece un límite conjunto: la suma total de las ayudas no podrá superar el 75% de la renta de alquiler.

La distribución territorial, que ya cuenta con una propuesta firme, ahora requiere la ratificación final por parte de la Conferencia Sectorial. Una vez culminados los trámites administrativos, el Gobierno central transferirá la partida a la Junta de Castilla y León, que deberá aceptar los fondos para, posteriormente, activar las convocatorias específicas en la Comunidad.