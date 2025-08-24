Castilla y León recibe menos fondos para investigación en 2023 pese a mantener el número de proyectos

Castilla y León captó en 2023 un total de 40,2 millones de euros para el desarrollo de 298 proyectos de investigación, según los datos recogidos en el Informe sobre la Situación Económica y Social de la Comunidad y difundidos por la Agencia Ical. Estas cifras suponen una caída del 9,98 % respecto a 2022, cuando se aprobaron 320 iniciativas con una financiación de 44,7 millones a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), uno de los principales canales de los programas nacionales de I+D+i.

El análisis por programas refleja una evolución desigual en los distintos ejes estratégicos. En el Programa Estatal para desarrollar, atraer y retener talento, Castilla y León muestra un avance en número de proyectos, con 134 iniciativas aprobadas, cinco más que en 2022. No obstante, la financiación asociada ha disminuido un 16,6 %, situándose en 13,09 millones de euros. A pesar de esta bajada, el retorno respecto al conjunto nacional se mantiene estable, con un 3,1 % en número de proyectos y un 2,8 % en financiación.

En contraste, el Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia experimenta un retroceso significativo. Castilla y León pasó de 185 proyectos y 28 millones de euros en 2022 a 149 proyectos y 22 millones en 2023, lo que implica una caída del 19,5 % en iniciativas y del 21,3 % en financiación. Este descenso impacta también en el retorno regional, que baja al 2,8 % del total nacional en términos económicos.

Por otro lado, el Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno arroja datos positivos, con un crecimiento del 40 % en financiación, al alcanzar 1,43 millones de euros y ocho proyectos, dos más que el año anterior. Este programa es el único en el que la participación de Castilla y León gana peso, alcanzando un 3,6 % del total nacional, su mejor dato de los últimos tres años.

Finalmente, en el Programa Estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial, la Comunidad consiguió siete proyectos financiados con 3,69 millones de euros, lo que representa el mayor porcentaje de retorno de la región en cualquier programa de la AEI en 2023, con un 6,7 % del total nacional.