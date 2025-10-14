Castilla y León recibirá 10,8 millones del Bono Alquiler Joven

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto territorial del Bono Alquiler Joven 2025, una ayuda directa destinada a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes en régimen de alquiler. El plan, dotado con 200 millones de euros, será distribuido entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Castilla y León recibirá 10.800.000 euros, lo que supone el 5,40% del total asignado. Esta cantidad permitirá a cientos de jóvenes de la comunidad beneficiarse de un apoyo mensual de 250 euros durante un periodo máximo de dos años, con el objetivo de fomentar su emancipación y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Esta ayuda se enmarca en las políticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con un efecto inmediato una vez que se ratifique la distribución en la Conferencia Sectorial y se complete el proceso administrativo de transferencia a las autonomías.

Ayuda compatible con otras prestaciones

El Bono Alquiler Joven será compatible con otras ayudas de carácter autonómico dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, según determinen los gobiernos regionales. Asimismo, también podrá sumarse a prestaciones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), siempre que el total combinado de las ayudas no supere el 100% del precio del alquiler.

Además, esta ayuda podrá combinarse con el Programa de ayuda a las personas jóvenes y al reto demográfico, incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. En este caso, el límite conjunto será del 75% del precio del alquiler.

Próximos pasos

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la distribución propuesta debe ser ratificada por la Conferencia Sectorial de Vivienda. Una vez aceptada por las comunidades autónomas y formalizadas las resoluciones, se procederá a la transferencia de los fondos, lo que permitirá la apertura de las convocatorias en cada territorio.

Con esta medida, el Ejecutivo busca responder a una de las principales demandas de la juventud española: el acceso a la vivienda, en un contexto de precios tensionados y dificultades crecientes para la emancipación.