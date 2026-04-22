Castilla y León recibirá 378 millones de euros a través del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años

Castilla y León recibirá por parte del Gobierno 378 millones de euros a través del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años, en el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

Con la aprobación de este Plan, el Gobierno moviliza en total más de 7.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas, donde Castilla y León recibirá 277 millones de euros más que los recibidos en el anterior Plan Estatal, cuya inversión fue de 101 millones.

Este dinero, según fuentes del Ministerio de Vivienda irá destinado al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisión de viviendas, mientras un 30% será para la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y otro 30% para garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

La principal novedad del Plan de Vivienda pasa por la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos. Asimismo, impulsarán un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Desde el Ministerio también puntualizan que este Plan persigue cinco objetivos estratégicos: más vivienda pública, protegida y asequible; mejor vivienda con rehabilitación bajo criterios de eficiencia y accesibilidad; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda; y revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural.

A mayores, se busca un impulso para la construcción de nuevas viviendas; industrialización del sector de la vivienda; medidas para la reversión de las zonas de mercado tensionado; ayudas para acelerar la ampliación del parque público; ayudas para obra de mejora; ayudas para rehabilitaciones en cascos históricos; impulso a la movilización de vivienda vacía; y ayudas para la emancipación de jóvenes, para víctimas de violencia machista y para personas y colectivos vulnerables.