Castilla y León registra 297 muertes en accidentes urbanos en la última década

Un total de 297 personas han perdido la vida en Castilla y León en los últimos diez años en accidentes de tráfico ocurridos en vías urbanas, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) facilitados a la Agencia Ical. Solo en 2024 se contabilizaron 29 fallecidos, dos menos que en el ejercicio anterior.

A nivel nacional, durante la última década, han fallecido 4.768 personas en este tipo de siniestros. En el último año se registró una bajada del 6 %, con un total de 488 víctimas mortales.

En el conjunto de comunidades autónomas, Castilla y León presenta cifras más bajas que las regiones más afectadas, como Andalucía, que encabeza la lista con 104 fallecidos (+11), seguida de Cataluña (89, -18), Madrid (52, -5), Comunidad Valenciana (39, -14) y Galicia (30, -2). Por el contrario, Navarra (4), La Rioja (5), Cantabria (7) y Extremadura (8) fueron las regiones con menor número de víctimas mortales en 2024.

El peor año de la serie histórica en Castilla y León fue 2016, con 41 fallecidos, mientras que el más bajo fue 2015, con 21 víctimas. La media anual en la última década se sitúa en 29,7 muertes por accidentes urbanos en la Comunidad.

Usuarios vulnerables, los más afectados

Los datos revelan un impacto significativo sobre los llamados usuarios vulnerables, que representaron en 2024 un 79 % de las víctimas mortales en vías urbanas a nivel nacional. De ellos, los peatones son el grupo más afectado, con 206 fallecidos (42 % del total), seguidos por 139 motoristas (28 %), 26 ciclistas (5 %) y 13 usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) (3 %).

Por el contrario, solo 79 de los fallecidos (16 %) eran ocupantes de turismos, lo que evidencia la exposición de quienes se desplazan sin carrocería en entornos urbanos cada vez más complejos y compartidos.

Destaca además que el 66 % de los peatones atropellados tenía 65 años o más, mientras que entre los motoristas, el perfil más habitual es el de personas de entre 25 y 54 años, que suponen el 57 % de las víctimas en este colectivo.

Atropellos, salidas de vía y colisiones en cruces: los siniestros más letales

Los atropellos continúan siendo el tipo de accidente más mortal en ciudades, responsables del 42 % de las muertes (203), a pesar de una ligera reducción del 6 % respecto a 2023. Les siguen las salidas de vía, que causaron el 22 % de los fallecimientos (105), con un incremento del 2 %. Este tipo de siniestro afecta principalmente a motoristas, que pierden el control del vehículo o chocan contra objetos en la vía.

También preocupan las colisiones laterales y frontolaterales, comunes en cruces e intersecciones, responsables del 13 % de las muertes, aunque en este caso se produjo una mejora significativa, con 18 fallecidos menos que el año anterior.

Falta de protección: un factor que sigue costando vidas

Uno de los factores clave en la letalidad de los accidentes urbanos sigue siendo la falta de uso de elementos de protección. En 2024, un 28 % de las víctimas mortales no utilizaba los accesorios de seguridad obligatorios (casco o cinturón), frente al 26 % del año anterior.

Las cifras son especialmente preocupantes en determinados colectivos:

Ciclistas: 14 de los 18 fallecidos no llevaban casco.

Usuarios de VMP: 5 de las 9 víctimas carecían de protección.

Ocupantes de turismos: 25 de 60 fallecidos (42 %) no llevaban cinturón de seguridad.

Motoristas: 15 de los 123 fallecidos (12 %) no usaban casco.

Ni las grandes ciudades concentran todo el riesgo

Aunque suele asociarse la siniestralidad urbana a las grandes urbes, el análisis muestra que el 30 % de los fallecidos en accidentes urbanos en 2024 se produjo en municipios de entre 100.000 y 500.000 habitantes. Este dato revela que la siniestralidad vial en entornos urbanos no es exclusiva de las grandes capitales y que las medidas preventivas deben extenderse a ciudades medianas.

¿Sin efecto la limitación a 30 km/h?

La reducción de la velocidad máxima a 30 km/h en calles de un solo carril por sentido, vigente desde mayo de 2021, no ha logrado reducir significativamente las muertes. Ese año hubo 25 víctimas, mientras que en 2022 y 2023 la cifra aumentó a 31 fallecidos en cada ejercicio.