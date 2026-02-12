El PP, de ganar el 15M sin mayoría absoluta: "Mañueco ha demostrado que es capaz de alcanzar pactos a todos los niveles"

Queda poco más de un mes para que los salmantinos y el resto de ciudadanos de Castilla y León acudan a votar en las elecciones autonómicas. El actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, encabezará la lista del PP por la provincia charra. "Se ha hecho una gestión excepcional en todos los ámbitos. Estamos entre las tres primeras comunidades de España en todo", ha señalado el líder de los populares de Salamanca, Carlos García Carbayo, tras la inauguración de la escultura de Xu Hongfei dedicada al Año del Caballo.

El PP ya se ha impuesto en las elecciones de Extremadura y en los aún más recientes comicios de Aragón, pero sin los escaños suficientes para gobernar en solitario. De repetirse ese resultado en Castilla y León, podía darse el mismo escenario que en 2022. "No tenemos ningún miedo, sino confianza en nuestro trabajo y en nuestro presidente, muy experimentado. Mañueco es dialogante y ha demostrado que es capaz de alcanzar pactos a todos los niveles", ha añadido.

Los populares van "a trabajar al máximo para alcanzar el mejor resultado", pero también están preparados para "adoptar la solución que sea mejor para los intereses de los castellanoleonses". La "clave" para conseguir el panorama más idóneo y evitar posibles pactos es, según García Carbayo, la "movilización total de los alcaldes de todo el territorio". "Es la clave", ha destacado.