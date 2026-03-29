La Catedral de Salamanca acoge la bendición de Palmas y celebración litúrgica de este Domingo de Ramos

Salamanca ya ha dado comienzo al Domingo de Ramos de esta Semana Santa 2026. Una jornada en la que se desarrollarán hasta tres procesiones: La Borriquilla, El Perdón y El Despojado.

Pero antes de todo eso, la Catedral de Salamanca ha acogido la bendición de Palmas y la celebración litúrgica del Domingo Ramos. La Corporación Municipal, incluido el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, no ha querido perderse tal cita.

Bendición de palmas con motivo del Domingo de Ramos | Mateo G.J.

Será estrenado el mediodía, alrededor de las 12:15 horas, cuando de comienzo la procesión de La Borriquilla, un desfile siempre muy esperado y cargado de un simbolismo especial. Porque los protagonistas son los niños, que se entregan al Domingo de Ramos con sus palmas y toda su inocencia.

Más tarde, ya a las 17:00 horas, saldrá a las calles de Salamanca la procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón, que no tendrá indulto, pero por primera vez abrirá la nueva ansiada Cruz de Guía de la hermandad.

Para terminar, la última procesión de este Domingo de Ramos será la llevada a cabo por la Hermandad de Jesús Despojado, una agrupación que cumple ya 18 años de historia. Se trata de la tercera hermandad con más hermanos: hasta 663 la componen.